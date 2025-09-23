TradePro Sp. z o.o. na VI edycji targów Readystockfair
Warszawa, [23 września 2025] – TradePro Sp. z o.o., wiodący gracz w branży handlu hurtowego, ogłasza swój udział w nadchodzącej, VI edycji targów ReadyStockFair, które odbędą się w dniach 24-25 września na PGE Narodowym w Warszawie. To jedno z najważniejszych wydarzeń biznesowych w kraju, będące miejscem spotkania producentów, importerów, dystrybutorów i stockowców.
Konrad Zaremba, współwłaściciel TradePro wyraził swoje podekscytowanie nadchodzącymi targami: „ReadyStockFair to dla nas wyjątkowa szansa na zaprezentowanie szerokiego portfolio gotowych do sprzedaży produktów. To idealna platforma do nawiązywania nowych kontaktów biznesowych i wzmacniania relacji z obecnymi partnerami. Targi te to prawdziwa skarbnica możliwości, a my chcemy pokazać, że TradePro jest wiarygodnym i atrakcyjnym partnerem dla każdego, kto szuka wysokiej jakości produktów w konkurencyjnych cenach.”

Podczas targów, odwiedzający będą mieli okazję zapoznać się z bogatą ofertą TradePro, obejmującą m.in. sprzęt AGD, narzędzia, artykuły biurowe, upominki, kosmetyki i wiele innych. Firma zamierza położyć szczególny nacisk na promocję swoich flagowych produktów, które cieszą się dużym uznaniem wśród klientów.

„Wierzymy, że ReadyStockFair pozwoli nam dotrzeć do nowych odbiorców i pozyskać intratne kontrakty,” dodaje Zaremba. „Naszym celem jest pokazanie, że TradePro oferuje nie tylko wysokiej jakości asortyment, ale także niezawodność, terminowość dostaw i profesjonalne doradztwo. Jesteśmy gotowi na nowe wyzwania i z optymizmem patrzymy na perspektywy rozwoju naszego biznesu w tej dynamicznej branży.”

Wizyta na stoisku TradePro Sp. z o.o. będzie doskonałą okazją dla przedsiębiorców do zapoznania się z ofertą, negocjowania warunków współpracy i pozyskania produktów, które są dostępne od ręki i w bezkonkurencyjnych cenach.

O firmie TradePro Sp. z o.o. TradePro Sp. z o.o. to polska firma specjalizująca się w hurtowym handlu produktami z różnych branż. Firma buduje swoją pozycję na rynku, oferując szeroki wybór produktów z zapasów i nadwyżek magazynowych, profesjonalną obsługę i dostosowane do potrzeb klientów rozwiązania.

https://tradepro.pl/

O targach ReadyStockFair ReadyStockFair to międzynarodowe targi wielobranżowe, skupiające producentów, importerów, dystrybutorów i stockowców. Targi są platformą do nawiązywania kontaktów biznesowych, wymiany doświadczeń i pozyskiwania gotowych do sprzedaży produktów w atrakcyjnych cenach.

https://www.readystockfair.com/

TradePro Sp. z o.o.
