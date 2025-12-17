Nowa strategia w handlu nadwyżkami magazynowymi. Lider rynku zamyka rok 2025 dwucyfrowym wzrostem

Miniony rok był okresem intensywnych przetasowań w sektorze B2B. Firmy zmagające się z rosnącymi kosztami operacyjnymi szukały skutecznych metod na uwolnienie kapitału zamrożonego w towarze. Jednocześnie, jak pokazują dane rynkowe, zmieniła się struktura samego popytu. Odbiorcy końcowi oraz sieci handlowe – zarówno te międzynarodowe, jak i z rynku tradycyjnego – podnieśli poprzeczkę w zakresie oczekiwań jakościowych.

Zwrot ku markom i nowym kolekcjom

Analiza transakcji z 2025 roku wskazuje na istotny trend: rynek nasycił się produktami z segmentu „low budget”. Obecnie kluczowym aktywem stają się towary markowe o wyższej cenie jednostkowej. Dostosowanie oferty do tych realiów pozwoliło na znaczące rozwinięcie współpracy z międzynarodowymi sieciami handlowymi, które poszukują sprawdzonych partnerów do zagospodarowania nadwyżek z nowszych kolekcji.

– Rok 2025 pokazał, że w obrocie stokami magazynowymi cena przestała być jedynym wyznacznikiem. Liczy się jakość i marka – komentuje Konrad Zaremba, Współwłaściciel w TradePro Sp. z o.o. – Zauważyliśmy konieczność odejścia od koncentracji na produktach najtańszych. Klienci oczekują towarów o wyższej wartości jakościowej, które szybciej rotują na półkach. Dzięki temu podejściu nie tylko zwiększyliśmy obroty o 25% rok do roku, ale przede wszystkim staliśmy się stabilnym partnerem dla podmiotów szukających bezpiecznego zbytu dla bardziej wartościowego asortymentu.

Logistyka kluczem do konkurencyjności

Wzrost wolumenu i wartości obracanego towaru wymusił zmiany wewnątrz organizacji. Spółka przeprowadziła w minionym roku gruntowną optymalizację procesów logistycznych, transportowych i magazynowych. Obniżenie kosztów operacyjnych przełożyło się bezpośrednio na możliwość oferowania bardziej konkurencyjnych warunków handlowych dla dostawców.

Równie istotnym filarem strategii w 2025 roku było zacieśnienie relacji z rynkiem tradycyjnym. W trudnym otoczeniu makroekonomicznym mniejsze sieci handlowe i hurtownicy potrzebowali wsparcia w zarządzaniu płynnością. Model biznesowy oparty na nabywaniu towaru z płatnością z góry pozwolił wielu podmiotom na zachowanie stabilności finansowej i reinwestycję środków.

Wyniki finansowe oraz rosnąca liczba stałych kontraktów potwierdzają, że profesjonalizacja rynku odkupu nadwyżek jest trendem trwałym, a kluczem do sukcesu pozostaje elastyczność i szybkość działania.

Kontakt dla mediów:

Konrad Zaremba

Współwłaściciel TradePro Sp. z o.o.

kz@tradepro.pl

+48 22 299 33 16