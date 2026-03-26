Lider polskiego rynku stocków magazynowych utrzymuje tempo wzrostu. Podsumowanie operacyjne za I kwartał 2026 roku
[Warszawa, 26 marca 2026] Tradepro, lider polskiego rynku stocków magazynowych, zamknął pierwszy kwartał 2026 roku dynamicznym wzrostem wyników. Kluczowym wydarzeniem okresu było nawiązanie strategicznej współpracy z siecią Auchan oraz umocnienie pozycji w sektorze FMCG, szczególnie w segmencie markowych słodyczy.
2026-03-26, 06:01

Początek 2026 roku potwierdził skuteczność modelu biznesowego Tradepro. Spółka odnotowała wyraźny wzrost obrotów w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, co jest efektem konsekwentnego rozszerzania bazy kontrahentów i optymalizacji procesów zakupowych.

Kluczowe filary wzrostu: Auchan i sektor FMCG Najważniejszym punktem w kalendarzu operacyjnym minionego kwartału było nawiązanie relacji z siecią Auchan. Współpraca ta otwiera nowe kanały dystrybucji i potwierdza status Tradepro jako wiarygodnego partnera dla największych graczy retail. Równolegle spółka intensywnie rozwijała relacje z czołowymi dostawcami przodujących marek FMCG. Szczególną dynamikę wzrostu odnotowano w kategorii markowych słodyczy, która stała się jednym z filarów obrotu w ostatnich miesiącach.

Stabilność cen w wymagającym otoczeniu Mimo niestabilnej sytuacji na rynku paliw oraz rosnących kosztów frachtu, które rzutują na kondycję całej branży logistycznej, Tradepro utrzymało bardzo atrakcyjną ofertę cenową dla swoich klientów. Było to możliwe dzięki skali operacji oraz strategicznemu planowaniu dostaw, co pozwoliło zamortyzować presję kosztową i chronić marże odbiorców.

Perspektywy na kolejne miesiące Pierwszy kwartał 2026 roku przyniósł także znaczące powiększenie listy cyklicznych dostawców. Regularność dostaw od sprawdzonych partnerów pozwala spółce na utrzymanie wysokiej rotacji towarowej i szybkie reagowanie na potrzeby rynku.

„Wyniki pierwszego kwartału 2026 roku pokazują, że potrafimy rosnąć szybciej niż rynek, nawet w obliczu wyzwań makroekonomicznych. Współpraca z Auchan oraz silna pozycja w sektorze słodyczy to kamienie milowe, które determinują nasz optymizm na pozostałą część roku” - podsumowuje zespół zarządzający Tradepro.

