Lider rynku podsumowuje II kwartał: 40-procentowy wzrost obrotów i strategiczne partnerstwa z gigantami handlowymi.
[Warszawa, 27 lipca 2026] Drugi kwartał 2026 roku przyniósł Tradepro Sp. z o.o. wyraźne ożywienie i nowe perspektywy rozwoju. Elastyczne modele współpracy, błyskawiczne reagowanie na trendy konsumenckie oraz sprawdzony system dystrybucji towaru okazują się kluczem do nawiązywania relacji z największymi sieciami detalicznymi. Wyniki potwierdzają, że optymalizacja procesów zakupowych pozwala na osiąganie imponującej dynamiki wzrostu.
2026-07-27, 13:02

Strategiczne partnerstwa z liderami rynku

Wymagania największych sieci handlowych rosną z każdym rokiem, a status dostawcy uzyskują wyłącznie firmy gwarantujące najwyższą stabilność i efektywność operacyjną. Zakończony właśnie drugi kwartał 2026 roku pokazał, że kluczem do sukcesu jest dywersyfikacja, szybkie dostosowanie oferty do potrzeb rynku i niezawodność. Potwierdza to rynkowy debiut w roli oficjalnego dostawcy dla sieci Lidl oraz pomyślne zakończenie procesu weryfikacji i uzyskanie statusu dostawcy dla sieci detalicznej Deals. Takie kroki nie tylko umacniają pozycję Tradepro sp. z o.o. na rynku krajowym, ale także gwarantują płynny przepływ towarów o wysokim potencjale rotacyjnym.

Siła trendów: viralowe produkty napędzają wyniki

Rynek detaliczny charakteryzuje się ogromną dynamiką, w której o sukcesie często decyduje czas reakcji na tzw. trendy viralowe. W minionym kwartale szczególnym zainteresowaniem cieszyła się kategoria zabawek. Zrealizowanie serii precyzyjnie zaplanowanych dostaw produktów, które zyskały nagłą popularność w mediach społecznościowych, wygenerowało dla sieci Deals wyjątkowo wysokie słupki sprzedaży. To udowadnia, że zdolność do błyskawicznego alokowania pożądanych towarów na półkach sklepowych jest dziś kluczową kompetencją w relacjach B2B.

"Handel detaliczny wymaga od dostawców niespotykanej dotąd elastyczności oraz pewności operacyjnej", komentuje Konrad Zaremba, współwłaściciel w TradePro Sp. z o.o. "Nasz model biznesowy, polegający na sprawnym zarządzaniu wolumenami oraz gwarancji bezpieczeństwa każdej transakcji, idealnie wpisuje się w te potrzeby. Dostarczamy partnerom pełnowartościowe produkty dokładnie tam, gdzie pojawia się nagły popyt. Odnotowany przez nas w drugim kwartale wzrost obrotów o 40 procent w ujęciu rok do roku to dowód na to, że rynek poszukuje stabilnych partnerów oferujących towar poniżej standardowych stawek hurtowych."

Stabilność i optymalizacja

Sukcesy w sektorze dystrybucji wynikają nie tylko z podążania za trendami, ale przede wszystkim ze stabilnych fundamentów finansowych i logistycznych. Firmy, które potrafią szybko przedstawić konkurencyjną ofertę, przejąć na siebie ciężar logistyki, stają się naturalnym wyborem dla klientów poszukujących optymalizacji marży bez rezygnacji z jakości asortymentu.

 

Kontakt dla mediów:

Konrad Zaremba

Współwłaściciel TradePro Sp. z o.o.

kz@tradepro.pl

https://tradepro.pl/

+48 22 299 33 16

KONTAKT / AUTOR
Konrad Zaremba
Współwłaściciel
TradePro Sp. z o.o.
+48 22 299 33 16
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